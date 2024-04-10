За сутки на Орловщине пал травы привёл к трём возгораниям построек

Обошлось без пострадавших.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, инциденты произошли в Болховском, Новосильском и Хотынецком районе.

Накануне около 13 часов под Болховом в деревне Сивкова огонь перекинулся с сухой травы на дом и пристройку. К счастью, они оказались нежилыми. Пожарным удалось остановить пламя на крыше, однако оно уничтожило кровлю на 18 квадратных метрах. Пристройка пострадала ещё сильнее (выгорела на 60 квадратах).

Около 14 часов сигнал в службу спасения поступил из Новосильского района из села Вяжи-Заречье. Здесь возгорание травы привело к пожару в постройке. Она пострадала на площади 20 квадратных метров.

Наконец, уже в ночь на среду загорелся блок строений под Хотынцом в деревне Старое. Они выгорели полностью. Причина оказалась той же, что и в предыдущих случаях.

Всего за дежурные сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 89 раз. При этом целых 70 выездов пришлись на ликвидацию возгораний, в первую очередь, на борьбу с поджогами травы и мусора.

ИА «Орелград»