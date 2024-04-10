Долг орловских предприятий достиг 99 миллиардов рублей

Текущую задолженность бизнеса оценили аналитики Орелстата.

Орелстат сообщил о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе 2024 года. Сообщается, что кредиторская задолженность на конец указанного месяца составила 99,011 миллиарда рублей. Просроченные обязательства составили 2,383 миллиарда рублей, или 2,4 процента от общей суммы кредиторской задолженности. Для сравнения, по состоянию на конец января 2023 года она составляла 3,5 процента, по состоянию на конец декабря 2023 года – 2,8 процента.

При этом суммарная задолженность по обязательствам орловских организаций на отчетную дату составила 217,7 миллиарда рублей, из нее просроченная – 2,4 миллиарда, или 1,1 процента от общей суммы задолженности (на конец января 2023 года – 2,7 процента, на конец декабря 2023 года – 2,2 процента). Долги организаций по полученным кредитам банков и займам на конец января 2024 года, по оперативным данным Орелстата, достигли отметки в 118,7 миллиарда рублей.

В данном случае просроченные обязательства составляют всего 44,5 миллиона рублей, или 0,04 процента от общего долга бизнеса перед банками. Стоит отметить, что этот показатель значительно сократился за последнее время. Например, на конец января 2023 года просроченная доля обязательств по банковским кредитам и займам составляла 2,1 процента, на конец декабря 2023 года – 1,8 процента. Это говорит о том, что бизнес начал активнее вносить банкам платежи.

Что касается дебиторской задолженности, то она тоже имеется. По состоянию на конец января 2024 года она составила 93,805 миллиарда рублей, то есть столько денег задолжал орловскому бизнесу его деловые партнеры и прочие контрагенты. Просроченная задолженность оценена статистиками в сумму 1,389 миллиарда рублей, или 1,5 процента от общего объема дебиторской задолженности. Месяцем ранее доля такой «просрочки» составляла 1,3 процента.

ИА «Орелград»