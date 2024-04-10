В Орле ко Дню Победы проведут конкурс чтецов

Жителей ЦФО позвали на региональный конкурс «О Героях былых времен…».

Орловский областной центр народного творчества объявил о старте регионального конкурса чтецов «О Героях былых времен…». Он посвящен Дню Победы. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 7 лет, проживающие на территории Центрального федерального округа, занимающиеся художественным словом самостоятельно, в театральных кружках, студиях и школах, школах искусств и других учреждениях культуры.

«Конкурс проводится в четырех творческих номинациях: проза (до 5 минут); поэзия (до 3 минут); авторское стихотворение (до 3 минут); литературно-музыкальная композиция (до 15 мин), – пояснили в Центре. – Прием заявок и конкурсных работ – с 10 апреля по 5 мая 2024 года. По итогам конкурса определяются лауреаты I, II, III степени и Гран-при (по решению жюри). Конкурсанты, не вошедшие в число лауреатов, будут награждены дипломами участников».

Конкурс проводится в целях сохранения памяти о героических страницах истории России, воспитания уважения к воинской доблести и бессмертному подвигу защитников Родины. Кроме того, ставится задача развития интереса к литературному творчеству. В положении о конкурсе отмечено, что его организация и проведение строится на принципах общедоступности, гармоничного развития личности и свободы творческого самовыражения.

Для участников обязательно заполнение согласия на обработку персональных данных. Предусмотрены следующие возрастные категории: дети в возрасте 7-10 лет; подростки 11-16 лет; молодежь 17-35 лет; взрослые 36+. Работы будут оцениваться в каждой возрастной категории отдельно. Представленные произведения должны соответствовать тематике конкурса, работы будут отсмотрены и оценены по видеозаписям. Отправляя видео на конкурс, участник дает согласие на обнародование и публичный показ с указанием имени исполнителя и его возраста.

Во всей записи должно быть отчетливо видно лицо чтеца и слышен голос. Для литературно-музыкальной композиции может быть использовано творчество как одного, так и нескольких писателей, поэтов и композиторов. Приветствуется наличие декораций, костюмов, различных атрибутов, способных сделать вступление наиболее красочным и эмоционально окрашенным.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»