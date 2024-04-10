Коммунисты объяснили поддержку Клычкова и указали на проблемы

Фракция КПРФ обнародовала полный текст своей резолюции.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты облсовета на прошедшей сессии заслушали отчет правительства Орловской области о деятельности в 2023 году. Представил его губернатор Андрей Клычков. Не все депутаты оценили работу правительства одинаково, были высказаны замечания и пожелания, не обошлось без критики. Однако фракция КПРФ работу правительства Орловской области под руководством губернатора Андрея Клычкова оценила положительно. И вот теперь она обнародовала полную версию своей резолюции, объясняющую причины поддержки.

В заслугу правительству коммунисты ставят привлечение резидентов экономических зон с объемом инвестиций более 18 миллиарда рублей. По данным фракции, в ходе реализации инвестиционных проектов в 2023 году было создано 2114 новых рабочих мест. «Принципиально» отмечают они и то, что в агропромышленный комплекс региона было привлечено более 10 миллиардов рублей инвестиций. Фракция считает главной задачей на ближайшие годы наращивание объемов производства импортозамещающей продукции.

«Важно, что в 2023 году правительству удалось привлечь дополнительно из федерального бюджета на переселение граждан более 1 миллиарда рублей, – далее следует из текста. – на конкурсной основе получить льготный кредит в размере 1 миллиарда рублей на строительство водовода в Орле, а также получить средства для реконструкции трех крупных объектов теплоснабжения».

В области сохранился один из самых невысоких размеров платы за коммунальные услуги среди соседних областей, продолжены работы по строительству многопрофильного медицинского центра, межвузовского кампуса, Западного обхода города Орла, реконструкции аэропорта, капитальному ремонту шести поликлиник, а также начато строительство двух новых школ.

Но не обошли вниманием коммунисты и трудности. Фракция отметила проблемные направления, которые требуют от профильных департаментов качественного улучшения в работе. Прежде всего, это здравоохранение. КК пишут коммунисты, «очевидно, что итоги работы департамента здравоохранения по существенному ряду направлений не достигли поставленных целей. Жители области остро ощущают проблему с льготным лекарственным обеспечением, недостатком кадров и неудовлетворительной материально-технической и медицинской базой многих ЦРБ».

Кроме того, коммунисты отмечают большое количество жалоб населения на сферу обращения с отходами, проблема в которой «принципиально не решается, а перетекает из года в год». Третье – много нареканий населения связано с некачественной работой общественного транспорта. «Несмотря на то, что в Орле, Ливнах и Мценске произошло обновление парка городского пассажирского транспорта, профильному департаменту нужно активизировать работу по выпуску на линию всех автобусов и усилить контроль за перевозчиками», – заключают авторы документа, отмечая при этом большую работу правительства по поддержке «Трамвайно-троллейбусного предприятия».

ИА «Орелград»