На орловском рынке перевозок доминируют частники

Полностью частниками захвачен рынок легкового такси.

Рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Орловской области представлен множеством организаций частной формы собственности, доля которых на нем составляет 100 процентов, такие данные содержатся в региональном докладе о развитии конкуренции в 2023 году. Сфера оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок представлена также в основном представителями частного бизнеса и одним муниципальным унитарным предприятием

Речь идет о МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла. Согласно докладу, регулярные маршруты муниципальной маршрутной сети города Орла обслуживают 257 частных автобусов. Количество подвижного состава, принадлежащего МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», авторами документа оценивается в 94 единицы. Значительная часть маршрутов обслуживается частными организациями, определяемыми на конкурсной основе, установили они.

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Орловской области представлен 17 хозяйствующими субъектами, в том числе 16 представителями частного бизнеса и одним муниципальным унитарным предприятием. Общее количество обслуживаемых межмуниципальных маршрутов составляет 174 единицы, из них 171 маршрут обслуживаются частным бизнесом и только три – муниципальным предприятием. Словом, конкуренция на данном рынке находится на высоком уровне.

«В Орловской области приняты все необходимые нормативные правовые акты для развития конкуренции на рассматриваемом рынке, в том числе в части обеспечения прозрачности условий проведения открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, – отмечено в докладе. – Определен порядок конкурсного отбора перевозчиков к обслуживанию маршрутов. Допуск осуществляется по результатам открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок, право на участие в указанном конкурсе предоставляется всем перевозчикам независимо от формы собственности».

ИА «Орелград»