Систему ухода за пожилыми оценят в Орловской области

Областные власти утвердили целевые показатели оценки.

Правительство Орловской области утвердило целевые показатели оценки эффективности реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Напомним, она стартовала в регионе с 1 сентября прошлого года и еще только набирает обороты. Одной из ее целей является снижение нагрузки на специализированные учреждения, поскольку уход за пожилыми гражданами на дому стал одним из приоритетов.

Так, одним из основных целевых показателей оценки системы является снижение госпитализаций граждан, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, в медицинские организации, снижение частоты вызовов скорой медицинской помощи к таким гражданам и частоты их обращений за первичной медико-санитарной помощью. Социально-экономические целевые результаты таковы: рост численности занятых за счет создания новых рабочих мест помощников по уходу, в том числе рост численности родственников, принятых на работу помощниками по уходу.

Кроме того, внедрение новой системы должно способствовать дополнительным поступлениям налогов и страховых взносов, снижению платежей по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения, уплачиваемых в ФОМС из бюджета Орловской области, снижению расходов бюджета региона на создание новых и расширение действующих мощностей стационарных организаций социального обслуживания и их содержание. Также запланирован рост коэффициента стабильности кадров.

Ранее правительство региона отчиталось о результатах внедрения стационарозамещающих технологий. Так, по состоянию на 1 января 2023 года социальные услуги в рамках таких технологий получили: «Стационар на дому» – 30 человек; «Приемная семья для пожилого человека» – 2 человека; «Сопровождаемое проживание» – 8 человек; «Передышка» – 2 человека. К оказанию социальных услуг в регионе привлечена одна негосударственная организация, услуги ею были оказаны 97 гражданам на дому.

К предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания также привлечено 310 добровольцев. За счет средств регионального бюджета в последние годы были проведены работы по ремонту и реконструкции двух зданий двух организаций, в результате чего условия проживания улучшили 60 граждан. Жилье в социальных квартирах, а также специальных домах для пожилых людей с комплексом служб социально-бытового назначения в предыдущие годы не предоставлялось.

ИА «Орелград»