Орловщина стала антилидером ЦФО по зарплатам

Такова статистика HeadHunter за март.

Аналитики одного из крупнейших порталов по поиску вакансий и сотрудников проанализировали данные за истекший месяц. Оказалось, что в Орловской области работодатели предлагали самые низкие зарплаты по ЦФО. В среднем речь шла о сумме в 48,9 тысячи рублей, сообщает РБК.

Также орловский показатель оказался на 24% ниже среднего по всей стране (64,1 тысячи рублей).

Средняя зарплата по ЦФО, которую предлагают на портале, составляет 73,7 тысячи рублей. Сумма является высокой за счёт того, что в статистику попадают Москва и Подмосковье.

Однако во всех остальных регионах округа зарплаты ниже средних по стране. В первую пятёрку вошли также Калужская, Тульская и Тверская области.

ИА «Орелград»