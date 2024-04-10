Орловщина стала антилидером ЦФО по зарплатам

10.4.2024 | 10:20 Новости, Экономика

Такова статистика HeadHunter за март.

Фото: пресс-служба Управления МВД по Орловской области (иллюстративное)

Аналитики одного из крупнейших порталов по поиску вакансий и сотрудников проанализировали данные за истекший месяц. Оказалось, что в Орловской области работодатели предлагали самые низкие зарплаты по ЦФО. В среднем речь шла о сумме в 48,9 тысячи рублей, сообщает РБК.

Также орловский показатель оказался на 24% ниже среднего по всей стране (64,1 тысячи рублей).

Средняя зарплата по ЦФО, которую предлагают на портале, составляет 73,7 тысячи рублей. Сумма является высокой за счёт того, что в статистику попадают Москва и Подмосковье.

Однако во всех остальных регионах округа зарплаты ниже средних по стране. В первую пятёрку вошли также Калужская, Тульская и Тверская области.

ИА «Орелград»


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