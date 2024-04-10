Орловцев обучают оказанию первой помощи

Научно-практическая школа охватит занятиями сотрудников различных организаций.

Научно-практическая школа «Алгоритм оказания первой помощи пострадавшим» начала работать в Орле. Занятия будут проводиться с сотрудниками различных организаций областного центра на постоянной основе. Одно из них прошло на а базе Аккредитационно-симуляционного центра Университетской клиники ОГУ имени И.С. Тургенева. Как пояснили в опорном вузе, «учениками» данной школы стали сотрудники Орловского реставрационно-строительного техникума и Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

С теоретическими основами оказания первой помощи «школьников» ознакомил Александр Альянов, заведующий кафедрой общей хирургии и анестезиологии. Затем начались практические занятия, которые проводились под руководством сотрудников Университетской клиники и волонтеров-медиков. Ученики, как говорят в ОГУ, отработали навыки проведения сердечно-легочной реанимации и оказания помощи при наружном кровотечении.

«Оказание первой помощи является важнейшим этапом спасения жизни людей, – комментирует Александр Альянов. – Сегодня в непростое время, в время высокой террористической угрозы, с которой сталкивается наша страна, умение людей непрофильных профессий правильно ориентироваться и оказывать нужный комплекс действий в короткий период времени необходимо. Если они будут владеть навыками оказания первой помощи, то это даст огромный шанс на спасение пострадавших».

Напомним, что мастер-классы по оказанию первой помощи проводят и представители регионального отделения Российского Красного Креста. В частности, такое занятие было организовано ранее для сотрудников УФСИН России по Орловской области. Старший инструктор Александр Симаков и координатор программы Владислав Алпатов познакомили присутствующих с алгоритмом оказания первой помощи пострадавшим, рассказали о действиях, которые необходимо предпринять в случае отсутствия у человека дыхания и сердцебиения. Практические навыки были отработаны на манекене.

А инструкторы Орловского городского отделения Российского Красного Креста в конце прошлого года провели мастер-класс для сотрудников РЖД. Занятие прошло в актовом зале Орловского локомотивного депо, на нем присутствовали машинисты и их помощники, а также другие сотрудники железной дороги. Инструкторы рассказали, как правильно оказывать первую помощь пострадавшему при различных состояниях, показали, как перевести человека в устойчивое боковое положение и как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию. Также поговорили о юридических аспектах оказания первой помощи и более подробно разобрали их на примерах из жизни.

ИА «Орелград»