В Орловской области четыре пляжа оборудуют юрлица

10.4.2024 | 16:17 Новости, Общество

Однако общее число мест отдыха останется прежним.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Подготовка к летнему сезону обсуждалась на совещании, которое провёл губернатор Андрей Клычков. О его итогах рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

Как и в минувшем году, в Орловской области планируется оборудовать 39 пляжей. Четыре из них создадут юридические лица. Один пляж будет обустроен в детском загородном оздоровительном учреждении (спортивно-оздоровительный лагерь «Мечта» в посёлке Зеленый Шум Орловского муниципального округа).

«В настоящее время для постановки пляжей на учёт в Главное управление МЧС России по Орловской области поступило 4 заявления-декларации», – добавили в ведомстве.

Сотрудники МЧС, действуя по заявкам организаторов пляжей, проводят водолазные обследования акваторий. Также, согласно существующим требованиям, владельцам таких мест нужно обеспечить работу спасательных постов на весь период отдыха. Обучение нужного количества спасателей тоже входит в их обязанность.

Ранее стало известно, что под Орлом зависла на волоске судьба детского лагеря «Алые паруса».

ИА «Орелград»


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