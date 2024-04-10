Орловский священник поговорил с осужденными о смысле жизни

Молебен и беседа прошли в домовом храме следственного изолятора.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области, протоирей Сергей Крючков посетил следственный изолятор в Орле, где в домовом храме совершил молебен о заключенных под стражу. С осужденными из блока по хозяйственному обслуживанию священнослужитель провел беседу о смысле жизни, христианском понимании спасения и покаянии. Кроме того, он рассказал осужденным о значении и традициях христианского праздника Благовещение Пресвятой Богородицы.

«В ходе встречи осужденные получили от протоирея Сергея Крючкова подробные ответы на свои вопросы, советы и рекомендации, а желающие смогли совершить Таинство исповеди, – добавили в пресс-службе УФСИН. – Духовно-просветительское воспитание выступает неотъемлемой частью воспитательной работы, которая способствует успешной ресоциализации осужденных, расширению их кругозора, а также укреплению духовно-нравственных ценностей».

По данным информационно-аналитического отдела Орловской митрополии Русской Православной Церкви, чуть ранее еще одну любопытную беседу провел настоятель храма иконы Божией Матери «Знамение» села Знаменское иерей Андрей Сорокин. Он побеседовал с подопечными Центра социального обслуживания населения Знаменского района о вреде сквернословия. Произошло это в рамках круглого стола на тему: «Сквернословие и как бороться с бранной речью».

«Отец Андрей рассказал присутствующим об истории сквернословия и о вреде сказанных бранных слов. Затем батюшка акцентировал внимание на важности сохранения чистоты русской речи от нецензурных выражений, – сообщила Ангелина Скворцова из информационно-аналитического отдела Орловской митрополии Русской Православной Церкви. – Участники круглого стола внимательно слушали отца Андрея и задавали интересующие их вопросы».

ИА «Орелград»