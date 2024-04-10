Орловчанка ради мужа выдумала ограбление

Женщина солгала полиции, чтобы супруг не стал фигурантом уголовного дела.

Необычное дело о заведомо ложном доносе рассмотрел Северный районный суд города Орла. Передним предстала местная жительница, которая солгала ради своего мужа. Причем, как выяснилось, она от него же и пострадала. Как пояснили в пресс-службе суда, в октябре 2023 года супруги проводили время в загородном доме, совместно распивая спиртные напитки. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора. Муж быстро перешел от слов к делу: он толкнул свою жену так, что она упала и ударилась головой о стоящую рядом тумбочку.

«После произошедшего женщина поехала к своей подруге, где также распивая спиртное, рассказала последней о произошедшем конфликте с мужем, – продолжают в пресс-службе суда. – Вернувшись домой, она легла спать. Проснувшись через непродолжительное время, женщина почувствовала сильную головную боль и обнаружила шишку на затылочной части головы, после чего вызвала скорую помощь. Оказавшись в больнице, ей диагностировали сотрясение головного мозга».

Однако в тот момент женщина больше думала не о своем здоровье, а о том, что теперь по сигналу медиков, обязанных сообщать полиции о подобных травмах, на ее супруга могут завести уголовное дело. Чтобы спасти его от возможной ответственности, пострадавшая выдумала целую историю. Медикам, а потом и полиции она рассказала, что на нее якобы напали на улице, избили и ограбили. Полиция предупредила ее об ответственности за заведомо ложный донос, но она настаивала на своем и даже заявление о привлечении к уголовной ответственности неизвестного уличного грабителя. Иными словами, она пустила полицию по ложному следу, вынудив полицейских тратить время и силы на расследование того, чего попросту не было.

«Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), – добавили в суде. – Однако при проведении следственных действий женщина созналась, что данные события не происходили, а побои ей нанес ее супруг. Подсудимая в судебном заседании свою вину в совершении преступления признала полностью. По приговору суда женщина была осуждена по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления) к наказанию в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу».

ИА «Орелград»