В Орловской области простимулируют мелиорацию

На проведение мелиоративных мероприятий деньги выделят из казны региона.

Правительство Орловской области утвердило порядок возмещения части затрат на проведение мелиоративных мероприятий, в том числе при реализации региональных проектов «Вовлечение в оборот и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» и «Экспорт продукции АПК». Последние входят в состав государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Гранты в форме субсидий также положены научным и образовательным организациям, заключившим соответствующее соглашение с региональным департаментом сельского хозяйства. Последний является главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше направлениям. Так, из областного бюджета возместят затраты на гидромелиоративные мероприятия, в том числе на разработку проектно-сметной документации, но не более 5 процентов затрат на реализацию проекта мелиорации.

В таком же размере положены субсидии на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, расчистку земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также камней и иных предметов, рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичную обработку почвы.

Субсидии на агролесомелиоративные мероприятия тоже не превысят 5 процентов затрат на реализацию каждого конкретного проекта. В данном случае речь идет о защите земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений. Также область поможет рублем в предотвращении деградации пастбищ и защите земель от эрозии путем создания лесных насаждений в оврагах, балках, песках, на берегах рек и других территориях.

Кроме того, субсидии в указанном выше размере положена на фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков автопосевом (создание мелиоративно-кормовых насаждений, многолетних трав ленточным посевом, создание противодефляционных кулис с применением регенеративных кормовых насаждений и др.) и на мероприятия по химической мелиорации земель, в том числе на известкование кислых почв на пашне.

ИА «Орелград»