В Орле умерла 100-летняя ветеран ВОВ

10.4.2024 | 10:40 Новости, Общество

В 1945-м Анастасия Борисенкова расписалась на Рейхстаге.

Фото: Администрация Орла

Об этом сообщили в администрации города.

Анастасия Фёдоровна Борисенкова ушла из жизни в возрасте полных 100 лет. Она родилась в 1924-м на Украине.

После освобождения от фашистской оккупации девушку призвали в Красную армию. Анастасия служила в полевой хлебопекарне, которая следовала за частями, идущими на запад. Так Борисенкова дошла до Берлина и расписалась на Рейхстаге в победном мае 1945-го.

В послевоенные годы Анастасия Борисенкова заочно окончила Московский кооперативный техникум, а затем около 30 лет проработала в Орле на кооперативном производственном комбинате в качестве экономиста.

Ветеран Великой Отечественной войны была награждена медалью «За боевые заслуги».

ИА «Орелград»


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