В Орле назначили дату Тургеневского праздника

Планы на мероприятие обсудили на совещании.

В нём участвовал первый заместитель спикера регионального парламента, глава Попечительского совета по возрождению Дворянского гнезда Михаил Вдовин. Основной доклад сделала режиссёр праздника, артистка Орловского академического театра имени Тургенева Екатерина Гусарова. Также на встрече присутствовала директор Орловского музея Тургенева Вера Ефремова.

В этом году праздник снова состоится на на «Дворянке», а в сквере перед музеем. Сквер остаётся закрытым на ремонт, который должен был завершиться ещё 1 сентября минувшего года.

К работе над праздником планируется привлечь ряд учреждений и организаций, творческие коллективы, рассказали в пресс-службе облсовета. В целом концепция мероприятия будет обусловлена провозглашённым в России годом семьи.

Назначена и предположительная дата праздника. Планируется, что он состоится в пятницу, 14 июня. Торжества начнутся в 18:00 и закончатся в 22:00.

Праздник будет носить общее название «К истокам».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»