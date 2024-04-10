Под Орлом подрядчика осудили за мошенничество

Компания ремонтировала улицу Гагарина во Мценске.

Дело рассматривал Мценский районный суд. Директора коммерческой организации признали виновным.

Управление ЖКХ города Мценска заключило соответствующий контракт в феврале 2020-го года. Подрядчик должен был привести в порядок тротуар на местной улице Гагарина.

Однако руководитель компании не добился исполнения всех взятых на себя обязательств, а вместо этого представил заказчику акты с заведомо ложной информацией. Фактически часть работ оказалась не выполнена. Таким образом бюджет потерял около 150 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Орловской области, мужчину оштрафовали на 400 тысяч рублей. Также с него взыщут полную сумму ущерба, причинённого преступлением.

Приговор районного суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»