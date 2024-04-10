В честь знаменитого орловца назовут детский медцентр

10.4.2024 | 11:20 Медицина, Новости, Общество

Учреждение откроют в Подмосковье этим летом.

Фото: www.kremlin.ru

Детский клинический центр имени Леонида Рошаля строят в Красногорске. Ежегодно здесь смогут получать помощь около 15 тысяч детей из Московской области и других регионов. Услуги будут оказываться по полису ОМС, сообщает «РИА Новости».

Медицинское учреждение возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение». В больнице будет 420 коек, 14 стационарных отделений, 23 операционных, а также 48 мест для пациентов, которым требуется реанимация.

Также здесь установят около 6 тысяч единиц медицинского оборудования. Медпомощь будет предоставляться по 28 профилям.

Напомним, что Леонид Рошаль является почётным гражданином Ливен. В январе этого года знаменитому советскому и российскому хирургу и педиатру вручили знак «Гордость и Слава Орловщины». Это произошло в Москве на ВДНХ на выставке-форуме «Россия» в день Орловской области.

ИА «Орелград»


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