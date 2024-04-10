В Орле покрасят заново 16 остановок

Работы проводятся в Советском районе.

Как сообщили в мэрии, их проводят сотрудники территориального управления (районной администрации). Чиновники решили потрудиться на благо района ещё и физически в рамках экологического двухмесячника.

«С приходом весны пробуждается не только природа, но и коллектив сотрудников нашей экобригады. Сегодня мы красим остановочные павильоны в районе улицы Игнатова, 37, на улице Часовой и на Наугорском шоссе», – рассказал главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам Вячеслав Сырцев.

Краска наносится с помощью пульверизатора. Местами используется и кисть. Перед этим металл очищают от загрязнений и ржавчины.

На покраску одного павильона уходит около часа.

ИА «Орелград»