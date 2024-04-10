Под Орлом судьба «Алых парусов» зависла на волоске

Сегодня в лагере побывали чиновники и депутаты.

Напомним, детский лагерь находится в Ливенском районе. Согласно решению суда, областные власти должны восстановить его и открыть для отдыхающих. Однако этого может и не произойти.

Как сообщают «Вести-Орёл», сегодня «Алые паруса» осмотрела делегация из областного центра. В неё вошли представители департамента образования, а также регионального парламента.

Сейчас территорию «Алых парусов» готовят к экспертизе. Её результаты подведут в июне. Если износ зданий превысит 70%, то власти не будут заниматься восстановлением лагеря.

Лагерь закрыли для посещения ещё в 2018-м году. Условия признали непригодными для детей, а состояние корпусов – аварийными. В понедельник судьба «Алых парусов» обсуждалась на оперативном совещании в обладминистрации.

ИА «Орелград»