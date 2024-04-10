В Орле сквер Танкистов украсят 10 тысяч цветов

10.4.2024 | 11:00 Новости, Общество

Работы стартовали накануне.

Фото: Администрация Орла

Как и на других территориях, их проводят сотрудники МБУ «Спецавтобаза».

По данным администрации города, в сквере сажают виолу и цинерарию. Это цветы, устойчивые к резким изменениям погоды.

«Цветочное оформление — одно из основных средств украшения площадей, бульваров, скверов, улиц и парков. Традиционно с наступлением устойчивого тепла мы начали высадку цветов на городские клумбы», — пояснили сотрудники «Спецавтобазы».

Все 10 тысяч новых цветов должны появиться в сквере до конца текущей рабочей недели. Ранее муниципальное учреждение облагородило клумбу, расположенную у памятника Ленину на главной площади Орла. Всего этой весной в городе высадят 286 тысяч цветов.

Фото: Администрация Орла

ИА «Орелград»


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