За год на Орловщине стали мамами 54 несовершеннолетние девушки

Всего забеременели 66 орловчанок, не достигших возраста 18 лет.

Такую статистику привёл в своём ежегодном отчёте региональный уполномоченный по правам ребёнка Константин Домогатский.

Отмечается, что минимальный возраст несовершеннолетних, которые родили детей, составляет 15 лет. Девять экстремально молодых мам отказались от своих сыновей или дочерей.

В то же время среди тех двенадцати юных орловчанок, которые пошли на прерывание беременности, есть одна девушка, не достигшая возрастной планки в 14 лет.

За весь год в Орловской области родились 4662 младенца. Это на 311 новорожденных меньше, чем в 2022-м году.

ИА «Орелград»