Городской парк Орла закроют на обработку от клещей

Это произойдёт с 15 по 17 апреля.

Жителей и гостей Орла просят воздержаться от его посещения. Химический состав препарата, который применяется для обработки территории, может быть опасен для здоровья людей, а также животных.

Ранее стало известно, что в текущем году в Орле акарицидную обработку проведут на площади примерно около 49 гектаров. Сегодня завершается приём заявок от желающих осуществить этот муниципальный заказ.

В ближайшем будущем мероприятия планируется провести в скверах Гуртьева и Бунина, «Дворянском гнезде», в парках «Орловская крепость», Победы, «Ботаника», Разградском и Семинарском, в Медведевском лесу, а также в других «зелёных» местах отдыха горожан.

ИА «Орелград»