Городской парк Орла закроют на обработку от клещей

11.4.2024 | 16:56 Важное, Новости

Это произойдёт с 15 по 17 апреля.

Фото: Иван Кузнецов / www.infoorel.ru

Жителей и гостей Орла просят воздержаться от его посещения. Химический состав препарата, который применяется для обработки территории, может быть опасен для здоровья людей, а также животных.

Ранее стало известно, что в текущем году в Орле акарицидную обработку проведут на площади примерно около 49 гектаров. Сегодня завершается приём заявок от желающих осуществить этот муниципальный заказ.

В ближайшем будущем мероприятия планируется провести в скверах Гуртьева и Бунина, «Дворянском гнезде», в парках «Орловская крепость», Победы, «Ботаника», Разградском и Семинарском, в Медведевском лесу, а также в других «зелёных» местах отдыха горожан.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования