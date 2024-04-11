В Орле открыта запись на краеведческий диктант

Мероприятие пройдет 18 апреля в 11 часов на 11 площадках.

Краеведческий диктант пройдет в Орловской области в Международный день памятников и исторических мест. Об этом сообщает Орловский краеведческий музей, пригласивший всех желающих проверить свои знания по истории родного края. Принять участие в «Краеведческом диктанте» могут дети в возрасте от 14 лет и взрослые. Для участия в диктанте необходимо записаться на удобную площадку и прийти за 10-15 минут до начала диктанта.

«Подведение итогов диктанта и награждение победителей состоится в Международный день музеев 18 мая 2024 года в Орловском краеведческом музее, – сообщили организаторы. – Диктант будет проходить в Орловском краеведческом музее, Военно-историческом музее, Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина, Орловской детской библиотеке им. М. М. Пришвина, Центральной городской модельной библиотеке им. А.С. Пушкина».

Кроме того, площадки для написания диктанта будут открыты в Ливенском краеведческом музее, в Болховском краеведческом музее, в Дмитровском историко-этнографическом музее, в Хотынецком краеведческом музее, в Историко-краеведческом музее Свердловского района и в Новосильском районном краеведческом музее.

Ранее Орловский краеведческий музей сообщил о том, что его фонды пополнились трофеями из зоны СВО. Музею в торжественной обстановке их передали представители 6-й армии Вооруженных Сил РФ. В церемонии передачи предметов принял участие председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Новые предметы пополнят экспозицию Военно-исторического музея, посвященную специальной военной операции.

«Экспозиция, состоящая из четырех разделов, раскрывает политическое, экономическое и культурное значение Донбасса с середины XIX века по настоящее время, – информирует Орловский краеведческий музей. – Она рассказывает об истории развития региона, становлении индустриального Донбасса, прокладке железных дорог, основании новых городов, революционном и военном периоде, о знаменитых уроженцах этого края. Отдельные разделы посвящены событиям новейшего времени, специальной военной операции, перспективам развития Донбасса. Выставочный проект «Донбасс – Россия: история и современность» дополнен материалами о жителях нашей области, орловцах – участниках специальной военной операции и о том, какую помощь они получают».

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»