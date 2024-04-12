В Орле стартует Лига КВН

КВНа такого масштаба в городе не было уже лет 10-15.

В Орле 17 апреля стартует официальная лига КВН «ОГУ-57» открытие пройдет на базе ОГУ им. И.С.Тургенева. В честь этого события в опорном вузе пройдет фестиваль юмора. Как пояснили в ОГУ, создание собственной лиги было одобрено новым руководителем всей системы КВН Александром Масляковам-младшим. Поводом для этого послужили успехи орловских команд последних лет, в том числе вице-чемпионство команды «Ровеньки» в Высшей лиге. Предстоящий фестиваль станет первым мероприятием орловской лиги.

«Это уникальное событие, так как всего три университета в России имеют официальную лигу, включая теперь и ОГУ им. И.С.Тургенева, – говорит директор команды «Ровеньки» Евгений Андреенко. – Планируем пригласить именитых звезд КВН страны и региона, спортсменов, администрацию вуза и Орловской области. Естественно, будут крутые фотозоны и возможность увидеть звезд юмора вживую. Вести все это будут наши любимые участники команды «Ровеньки», которые сейчас играют в Высшей лиге».

По его словам, планируется провести яркое открытие лиги, после чего стартует фестиваль, затем – четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Планируются также игры на Кубок ректора. Команды ожидаются со всей страны. Статус официальной лиги дает возможность участвующим в ней командам претендовать на более длительное выступление в Сочи, претендовать на телевизионные лиги.

«Наша лига также будет телевизионная, только локально, ее можно будет смотреть в интернете, – отмечает Андреенко. – Ближайшие планы – максимально подготовиться к фестивалю, мы уже в течение месяца контактируем с командами, редактируем их материал, а далее будем встречать их в регионе. Такого масштаба КВНа в Орле не было уже лет 10-15, поэтому это будет важное мероприятие для выхода на новый уровень».

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»