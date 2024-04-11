Клычков предупредил поджигателей

Губернатор Орловской области попросил не доводить до крайних мер.

В ходе прямого эфира в соцсетях 10 апреля Андрей Клычков отметил, что с теплой погодой всегда приходят палы.

«У меня убедительная просьба: не надо жечь траву на своих приусадебных участках. Потому что маленький костер иногда заканчивается тем, что начинают гореть целые поселки».

При уборке территории губернатор призвал соблюдать осторожность и не забывать об административной ответственности за нарушение требований безопасности.

«Не доводите до каких-то крайних мер», – сказал Андрей Клычков.

По прогнозу Росгидромета, весна и лето будут достаточно жаркими, с температурой выше показателей аналогичных периодов прошлых лет. Высока опасность природных пожаров. Для граждан пал травы, мусора на своих приусадебных участках или сельхозтерриториях, может привести к штрафу в размере 15 тысяч рублей, должностных лиц – 30 тысяч, юрлиц – до 400.

«Никого не пугаю, но предупреждаю. Поэтому, дорогие друзья, поберегите свои средства, поберегите то, что окружает вас и создает вам возможности для комфортной жизни», – призвал губернатор.

ИА “Орелград”