В Орле отопительный сезон планируют завершить на следующей неделе

11.4.2024 | 8:36 Важное, ЖКХ, Новости

Об этом в прямом эфире в соцсетях 10 апреля рассказал губернатор.

Фото: филиал
АО «Квадра» – «Орловская генерация»

Андрей Клычков сообщил, что «огненно горячие батареи сменят на обжигающе холодные» уже в понедельник. Глава региона призвал помнить о существующих нормативах завершения отопительного сезона – среднесуточная температура +8. Также отметил тенденцию: если в Орле просят отключить отопление, то в Орловском районе спрашивают – почему отключили.

Дебаты продолжились и в комментариях к эфиру. Одни орловцы отмечают грядущее похолодание и возможный рост заболеваемости из-за перепада. Другие рекомендуют пользоваться обогревателем по необходимости, а не жарить всех горожан в квартирах.

ИА “Орелград”


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