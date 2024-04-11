Малый бизнес «захватил» треть оптовой торговли

Оборот оптовой и розничной торговли в январе-феврале 2024 года оценил Орелстат.

В Орловской области оборот оптовой торговли в январе-феврале 2024 года сложился в сумме 38,7 миллиарда рублей, или 106,8 процента в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года. Такие оперативные данные озвучил Орелстат, подчеркнув при этом, что «субъектами малого предпринимательства сформировано 29,2 процента оборота оптовой торговли».

Что касается розничной торговли, то ее оборот за первые два месяца текущего года составил 31,4 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 3,8 процента превысило показатель аналогичного периода 2023 года. Аналитики подсчитали, что только в феврале текущего года в регионе было реализовано товаров на общую сумму 15,8 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 5 процентов превысило объем продаж прошлогоднего февраля.

«Оборот розничной торговли, как и год и назад, на 96,9 процента сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, а доля розничных рынков и ярмарок составила 3,1 процента, – отмечают в Орелстате. – В структуре оборота розничной торговли на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия приходилось 47,2 процента, на непродовольственные товары – 52,8 процента (в январе-феврале 2023 года – 47,1 процента и 52,9 процента соответственно)».

Непосредственно в феврале 2024 года доля продуктов питания в общем обороте розничной торговли несколько увеличилась и составила 47,4 процента, а доля товаров непродовольственной группы сократилась до 52,6 процентов. По сравнению с январем-февралем 2023 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 2,7 процента, второй – на 4,9 процента.

«В январе-феврале текущего года оборот общественного питания с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей составил 976,8 миллиона рублей, или 106,6 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2023 года, в феврале 2023 года – 483,9 миллиона рублей, или 106,9 процента (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего месяца предыдущего года», – подсчитали также статистики.

ИА «Орелград»