Под Орлом чиновников обязали создать запас лекарств

Лекарства и медикаменты нужны на случай чрезвычайных ситуаций.

Решение по административному делу вынес Дмитровский районный суд. Иск подала прокуратура, выступившая в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиком стала администрация Дмитровского района. Прокурор просил обязать ее предусмотреть в номенклатуре и объемах запасов средства индивидуальной защиты и медицинские средства, включающие в себя лекарственные препараты и медицинские изделия.

В обоснование административного иска было указано, что прокуратурой Дмитровского района была проведена проверка исполнения требований законодательства при накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств. Было установлено, что постановлением администрации Дмитровского района утвержден порядок создания и содержания такого запаса.

Приложением к нему утверждена номенклатура и объемы запасов материально-технических, продовольственных и иных средств. Однако прокуратура не нашла в ней средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и медицинских изделий, хотя это предусмотрено положением «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств». Последнее было утверждено постановлением правительства РФ.

Кроме того, прокуратура потребовала привести в соответствие с требованиями действующего законодательства один из пунктов местного документа, изложив его в «правильной» редакции: «Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и оснащения аварийно-спасательных формирований…». Представители истца иск признали, суд требования удовлетворил в полном объеме.

ИА «Орелград»