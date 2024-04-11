На Орловщине изменят подход к голосованию за объекты благоустройства

Такое предложение озвучил губернатор.

Андрей Клычков обсудил эту тему на совещании с главами муниципальных образований.

Напомним, голосование завершится 30 апреля. На данный момент в Орле в нём приняли участие около 21,4 тысячи человек, в Орловском муниципальном округе – около 6,9 тысячи человек.

Однако Клычков обратил внимание глав городов и районов на то, что орловцы могут иметь объективные причины для того, чтобы игнорировать голосование – ведь объекты, которые попадают в число «кандидатов», не всегда имеют к ним непосредственное отношение.

Например, в Орловском муниципальном округе жителям предлагают выбирать между тремя объектами – общественными территориями в селе Лаврово и посёлке Вятский Посад, а также территорией у ДК в посёлке Становой Колодезь. Однако в муниципальном образовании насчитывается множество других населённых пунктов. Естественно, что их жителям не слишком интересно участие в таком голосовании.

Так как федеральное правительство планирует проводить такие конкурсы до 2030-го, Клычков попросил ответственных чиновников сформировать списки объектов-кандидатов не только на год вперёд, но и на более отдалённое будущее – с тем, чтобы включить в них как можно больше территорий из различных населённых пунктов. По его мнению, это поднимет интерес орловцев к мероприятию.

ИА «Орелград»