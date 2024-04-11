Болхов просел по индексу качества городской среды

Результаты оказались ниже ожидаемых.

Об этом говорили сегодня на совещании губернатора с главами муниципальных образований.

Напомним, индекс качества городской среды – сложная система оценки развития территорий, принятая на федеральном уровне в 2019-м году. Орловские итоги за шесть лет подвели на совещании.

Семь городов-участников, а также область в целом, продемонстрировали более или менее последовательный рост. Однако на общем фоне выделился Болхов. Хотя индекс здесь тоже рос, но итоговый показатель в 179 пунктов оказался недостаточно высоким. По крайней мере, по мнению Клычкова.

Губернатор отметил, что при этом финансовые вложения в развитие городской среды Болхова вполне значительные. Впрочем, Клычков предположил, что дело может быть просто в проблемах с поступлением данных в систему мониторинга, и поручил ответственным чиновникам изучить этот вопрос.

Наивысший индекс качества городской среды продемонстрировал Мценск (228 пунктов). Ливны отстали всего на один пункт. На третьем месте – областной центр (219 пунктов).

Напомним, на днях стало известно, что «Болховкину лугу», который строился в городе, скорее всего, потребуется гарантийный ремонт.

ИА «Орелград»