На Орловщине победители торгов уклонились от подписания контрактов

11.4.2024 | 12:17 Закон и порядок, Новости, Образование

Госзакупки связаны со сферой образования.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании губернатора с главами муниципальных образований.

Так, в регионе провели торги на поставку учебных цифровых лабораторий по биологии, химии и физике. Сумма контракта составила 19 миллионов рублей. Однако победитель уклонился от его подписания.

Завтра состоится заседание ФАС, посвящённое данному вопросу. Тем временем обладминистрация готовится к проведению повторных торгов.

Похожая ситуация сложилась с капитальным ремонтом здания Хотынецкой средней школы имени Поматилова. Конкурс выиграло курское ООО «Бизнесстройпроект». Стоимость контракта составила около 119,6 миллиона рублей.

Однако в итоге победитель уклонился от его подписания. Правда, в торгах участововала ещё одна компания. Возможно, власти не будут проводить повторные торги, а подпишут контракт с ней.

ИА «Орелград»


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