В Орле усилили наказание для бывшей завкафедрой ОГУ имени Тургенева

11.4.2024 | 11:09 Закон и порядок, Новости, Образование

Ранее женщину признали виновной в получении взяток.

Фото: ИА «Орелград»

Напомним, орловчанка занимала должность заведующей кафедрой анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека Института естественных наук и биотехнологий ОГУ имени Тургенева.

Заводской районный суд признал её виновной в получении взяток и оштрафовал на один миллион рублей. Также на три года женщине запретили заниматься работой, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

Однако сторону обвинения этот приговор не устроил. Прокуратура подала в облсуд и добилась пересмотра дела и ужесточения решения.

Областной суд увеличил штраф до четырёх миллионов рублей. Кроме того, в собственность государства конфискуют 294 000 рублей. Это общая сумма взяток, полученных бывшей сотрудницей вуза.

Преступления происходили в 2020-м и 2021-м годах, уточнили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


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