Орловцев позвали пощекотать нервишки в библионочь

«Бунинка» огласила программу традиционной всероссийской акции.

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина 20 апреля станет площадкой для проведения ежегодной просветительской Всероссийской акции «Библионочь». Как пояснили в учреждении, в этом году она пройдет под девизом «Читаем всей семьей!». Библиотека обещает «широко распахнуть свои двери для детей и взрослых», приглашая всех желающих окунуться в загадочный и удивительный книжный мир, в загадочное книжное царство, которое отвлечет от повседневных забот и принесет незабываемые впечатления. Самое интересное, пожалуй, начнется, когда станет смеркаться: желающих зовут на фолк-мистерию «Когда выключается свет…».

«Здесь, в абсолютной темноте, усталых путников – участников «Библионочи» ждет погружение в странные деревенские сказки, построенные на реальных сюжетах быличек и легенд, до сегодняшнего дня живых в народе, – сообщили в «Бунинке». – Вместе с вами, собравшись в одном из загадочных закоулков библиотеки (каком – секрет), мы прочтем книгу Василия Тихого «Страшные сказки, рассказанные дедом Егором, крестьянином бывшего Чердынского уезда Пермской губернии». В этих сказках отражены старые русские обряды, обычаи, поверья, заговоры и приметы. Предупреждаем, без историй о колдунах, злых духах, леших и прочей нечисти не обойдется. Приходите пощекотать нервишки!».

Впрочем, и до начала сумерек посетителей ожидает большая и разнообразная программа. Так, откроет цикл мероприятий книжная лавка «Орловские книги читаем всей семьей», где, в том числе, можно будет прочитать сказки Ивана Тургенева. В фойе под часами расположится интеллектуальная фотозона «Герои любимых книг», где можно будет сделать фото на память в костюме литературного героя. Однако прежде надо обзавестись двумя жетонами, получить которые можно, приняв участие в викторине «Скажите, как его зовут?» или открыв «Музыкальную шкатулку» и угадав мелодию из экранизаций любимых книг.

«Уголок творческой активности «Раскрась Орел» привлечет знакомыми местами родного города – шумными улицами, зданиями, мостами и парками – на страницах раскрасок. Подарите им яркие цвета – раскрасьте свой город всей семьей! – призывают в «Бунинке». – На литературной вечеринке «В некотором царстве – книжном государстве» посетители любого возраста окунутся в чтение детских стихотворений и сказок, станут участниками литературных викторин и включатся в мастер-класс по изготовлению книжных закладок. А если вы любите читать вслух, то милости просим на Чтецкую акцию «Пушкин – вслух и про себя», чтобы почитать прозу, а точнее «Повести Белкина», в которых начало великой русской прозы».

Также запланированы квиз для детей и взрослых «Сказочная вселенная А. С. Пушкина», интеллектуальная игра «Из сказки в сказку», которая пройдет в формате анимированной презентации, тематическая встреча «Кудрявый апрель» литературного содружества «Родное Полесье имени П. Л. Проскурина» и «Свахины посиделки» с русским самоваром, конфетами и баранками. Всех подкрепившихся будет ждать интерактивный спектакль «Путешествие в сказочной стране…».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»