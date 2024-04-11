В Орле пройдет патриотический фестиваль «Крылья Победы»

Он будет посвящен празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился провести открытый городской фестиваль для детей и юношества «Крылья Победы», посвященный празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие организовано в целях сохранения исторической памяти о событиях и участниках ВОВ, сохранения наследия подвига, доблести и героизма народа, патриотического воспитания молодежи. Фестиваль проводится с 15 апреля по 9 мая 2024. Одна из его задач заключается в гражданско-патриотическом воспитании молодежи через творческую самореализацию в различных видах искусства и творчества.

Учредителем является администрация города Орла в лице управления культуры и управления образования, спорта и физической культуры, организатором – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк». Принять участие в фестивале смогут учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений. Проводится он в три этапа: первый этап – отбор участников в образовательных учреждениях; второй этап – смотр творческих работ; третий этап – программа фестиваля, гала-концерт «Крылья Победы», награждение победителей и организация выставок творческих работ.

Первый этап пройдет в период с 15 по 21 апреля, второй – с 22 по 28 апреля, третий – с 29 апреля по 9 мая. Фестиваль проводится по нескольким номинациям. В частности, предусмотрена индивидуальная номинация художественно-изобразительного творчества «Мы – помним, Мы – гордимся!». Для участия в ней необходимо представить на суд жюри один рисунок, выполненный на бумаге в любой технике (масло, акварель, тушь, карандаш, смешанные техники и т.д.). Номинация литературно-художественного творчества «Слово во Славу!» также будет индивидуальной. Здесь участнику необходимо исполнить одно произведение: стихотворение, прозу, монолог.

Возможно исполнение военных дневников, очерков, эссе и другие произведения отечественных авторов. Допускается использование реквизита, вспомогательных предметов и музыкальное сопровождение Основными критериями оценки номинации являются: уровень исполнительского мастерства, индивидуальность исполнительской манеры, артистичность и сценическая культура, отражение героико-патриотической тематики.

Номинация хореографического искусства «Ты живи, моя Россия!» будет коллективной. Участникам (группа от 2-х до 12-ти человек) необходимо представить танцевальный номер под музыкальное сопровождение, не содержащее слов. Жанр и стиль номера не ограничен. Продолжительность номера по времени – до 5-ти минут. Допускается использование вспомогательных предметов и спецэффектов.

Номинация вокального исполнения «Счастья тебе, земля родная…» – индивидуальная и коллективная. В ней могут принять участие сольный исполнитель и вокальные группы (количество человек не ограничено). Участникам предлагается исполнить одну композицию продолжительностью не более 5 минут. Во время исполнения можно использовать фонограмму «, собственный аккомпанемент или аккомпанемент с концертмейстером. Не допускается исполнение под полную фонограмму и исполнение на иностранном языке.

Также в рамках фестиваля пройдет смотр строевой подготовки юнармейских отрядов образовательных учреждений и военно-патриотических клубов «Стояли как солдаты – герои города Орла!». В нем примут участие команды юнармейцев в составе 7 человек (командир, 3 девочки и 3 мальчика), представляющие школы и военно-патриотические клубов. Команде юнармейцев необходимо иметь единую форму одежды и спортивную обувь.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»