Орловчанку крупно оштрафовали за парфюмерные пробники

Решение принял арбитражный суд Орловской области, рассмотревший заявление Роспотребнадзора.

Из материалов дела следует, что орловчанке, имеющей статус индивидуального предпринимателя, принадлежит магазин в Орле. В декабре прошлого года сотрудник Роспотребнадзора провел так называемый выборочный контроль в отношении ИП. В результате были выявлены нарушения закона о защите прав потребителей и технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Так, при осмотре товаров, находящихся на полках пристенного оборудования с оформленными ценниками, были зафиксированы факты реализации парфюмерной продукции с нарушением требований по маркировке, а именно: с отсутствием информации о наименовании и названии парфюмерно-косметической продукции, ее назначении, наименовании изготовителя и его местонахождении, страны происхождения продукции, срока годности и др.

В список «нарушителей», озвученный в суде, попала парфюмерная вода известных брендов. Кроме того, на полках было «установлено нахождение косметической продукции – пробников, предназначенных для демонстрации свойств продукции и не предназначенных для передачи потребителям». Пробники не содержали информацию, позволяющую идентифицировать партию парфюмерно-косметической продукции. С данным нарушением также попались пробники парфюмерной воды.

Вышеуказанные правонарушения были отражены в протоколе осмотра помещений, после составления которого пробники и подозрительная парфюмерная вода были арестованы. Товар оставили на ответственное хранение в магазине. Затем было проведено административное расследование, итогом которого стало составление протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. В объяснениях ИП указала, что нарушения допустила неумышленно. Тем не менее, суд счел ее виновной и постановил привлечь к ответственности в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Арестованную парфюмерию арбитраж постановил изъять и передать для уничтожения в службу судебных приставов.

ИА «Орелград»