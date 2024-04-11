Определен подрядчик для строительства коммунальных сетей на Наугорке

Орел обеспечивает коммуникациями территорию комплексного развития.

Подготовка инженерной инфраструктуры территории для жилой застройки между улицей Куйбышева и Наугорским шоссе включает реконструкцию сетей водопровода и канализации по Плещеевской, строительство водопровода по Куйбышева, реконструкцию сетей газопровода, создание сети ливневой канализации. Все пять этапов предварительно оценили в 55 млн рублей. Электронный аукцион привлек двух участников. Победителем отбора признано ООО «МАСИС». Итоговая цена контракта с Объединенным муниципальным заказчиком – 45 728 275 рублей 44 корейки. Он в стадии подписания поставщиком, указано в ГИС “Закупки”.

ООО «МАСИС» в 2024 году получило контракт на строительство водопровода к участкам для льготников в районе Овсянниково. Также эта компания решила заняться ремонтом детсада в Сосково.

Дома на указанной территории КРТ возводит с 2022 года ООО «СЗ «СМУ №2». Застройщик должен расселить и снести малоэтажные многоквартирные дома, администрация обеспечивает участок сетями.

ИА “Орелград”