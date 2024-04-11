Колхозному мосту обещали опережение графика

11.4.2024 | 9:50 Новости, Строительство

Орловский губернатор уверен в подрядчике.

Фото: пресс-служба администрации Орла

В прямом эфире в соцсетях 10 апреля глава региона Андрей Клычков коснулся темы ремонта моста в Заводском районе Орла. Контракт на объект получило ООО «Уваровская ПМК №22»

«Тот подрядчик, который у нас построил уже Красный мост, тот подрядчик, который построил мост в Тайном, – напомнил Андрей Клычков. – Сейчас они приступают к ремонту Колхозного.  Завершение – февраль 2025 года. Подрядчик уже активно движется в рамках этого контракта с опережением графика, как и обычно», – отметил Андрей Клычков.

Новый Колхозный мост будет больше прежнего: двухполосный, 16 метров шириной и длиной 71 метр. Цена контракта – 274 522 802 рубля 03 копейки. Предусмотрен аванс в размере 50%. Цена контракта равна начальной, которая объявлялась при старте открытого конкурса. Срок исполнения  – 9 апреля 2025 года, указано в ГИС “Закупки”. По утверждению чиновников, на отбор была подана лишь одна заявка. Однако на условия проведения конкурса поступали  жалобы от других претендентов.

ИА “Орелград”


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