Под Орлом обнаружили свалку люминесцентных ламп

11.4.2024 | 13:27 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Они относятся к отходам первого класса опасности.

Фото: vk.com/sasoldatenkov

Об опасном объекте рассказал общественный инспектор по охране окружающей среды Александр Солдатенков. В свою очередь, ему стало известно о свалке от местных жителей.

Свалка находится в Залегощенском районе у трассы «Орёл-Ефремов» в одной из лесных посадок. По мнению Солдатенкова, лампы оказались здесь одномоментно. Выбросить их в неположенном месте решили либо сотрудники какого-либо предприятия, либо граждане, которые отвечают за сбор таких отходов.

Общественный экологический контроль зафиксировал нарушение. В местную полицию направлено соответствующее обращение.

ИА «Орелград»


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