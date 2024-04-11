Под Орлом обнаружили свалку люминесцентных ламп

Они относятся к отходам первого класса опасности.

Об опасном объекте рассказал общественный инспектор по охране окружающей среды Александр Солдатенков. В свою очередь, ему стало известно о свалке от местных жителей.

Свалка находится в Залегощенском районе у трассы «Орёл-Ефремов» в одной из лесных посадок. По мнению Солдатенкова, лампы оказались здесь одномоментно. Выбросить их в неположенном месте решили либо сотрудники какого-либо предприятия, либо граждане, которые отвечают за сбор таких отходов.

Общественный экологический контроль зафиксировал нарушение. В местную полицию направлено соответствующее обращение.

ИА «Орелград»