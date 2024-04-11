Туалет в сквере Семьи оказался уникальным

11.4.2024 | 13:42 ЖКХ, Новости

Его изготовили специально для Орла.

Фото: Администрация Орла

Об этом рассказали в администрации города, ссылаясь на исполнителя работ. По утверждению главы компании-подрядчика (ООО «Спектр-НН»), оригинальной является не сама модель, а её исполнение.

«Данная модель туалета была специально изготовлена для города Орла в таком исполнении. Речь не только о внешнем облике, а о параметрах, о функционировании наружного терминала оплаты» – рассказала директор компании Ирина Карплюк.

Санузел состоит из четырех кабин. Предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями здоровья и матерей с детьми. Для инвалидов обустроены поручни, для малышей – пеленальный столик. Также здесь есть универсальная раковина с жидким мылом и электросушилкой, бесконтактная кнопка смыва, корзина для мусора и крючки для одежды, зеркало.

Туалет оборудован датчиками температуры воздуха, движения, вентиляции. Как сообщают орловцы в соцсетях, стоимость одного посещения составляет 22 рубля 22 копейки.

Ранее стало известно, что Орёл может выкупить туалет, проданный за копейки.

Фото: Администрация Орла

ИА «Орелград»


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