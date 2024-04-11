В Орле рассказали подробности прекращённого дела о ДТП с участием полицейского

Соответствующее решение уже вступило в силу.

Стали известны причины и обстоятельства, по которым суд прекратил уголовное дело, возбужденное по факту ДТП. Рассматривал его Железнодорожный районный суд города Орла, на скамье подсудимых оказался сотрудник МО МВД «Ливенский», которого обвиняли в совершении преступления по неосторожности. Из материалов следует, что в июне 2023 года подсудимый находился в Орле. Он управлял технически исправным автомобилем марки «Дэу Матиз» и следовал по улице Московской.

По версии следствия, водитель проявил преступную небрежность не был внимателен к дорожной обстановке и ее изменениям, в частности, не убедился в безопасности маневра при подъезде к дому. В результате при перестроении машины с одной полосы на другую он допустил столкновение с мотоциклом «Ямаха». В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил тяжелые травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, сопровождающуюся ушибом головного мозга тяжелой степени.

Действия водителя, выразившиеся в нарушении им нескольких пунктов Правил дорожного движения, состоят в прямой причинно-следственной связи с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, было отмечено в материалах дела. В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью. Его защитник подал ходатайство о прекращении уголовного дела с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку причиненный от «вмененного противоправного действия материальный ущерб и вред здоровью потерпевшего заглажен».

Потерпевший в судебном заседании пояснил, что подсудимый выплатил ему 350 000 рублей в счет возмещения вреда, претензий к нему он не имеет и не возражает против прекращения уголовного дела как за примирением сторон, так и с назначением судебного штрафа. Государственный обвинитель возражала против прекращения уголовного дела. Суд учел не только возмещение вреда, но и то, что подсудимый оказал материальную помощь Специализированному дому ребенка и Фонду против ДТП, занимающемуся помощью пострадавшим в автотранспортных происшествиях.

Также были учтены данные о личности подсудимого, который преступление небольшой тяжести совершил впервые. По месту работы он характеризуется положительно, имеет десятки поощрений и немало государственных наград, в том числе медали «За службу на Северном Кавказе», «За мужество и отвагу» и «За веру и службу России». Ходатайство подсудимого и его защитника было удовлетворено, уголовное дело прекращено. Однако освободив подсудимого от уголовной ответственности, суд назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»