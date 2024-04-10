В Орловской области на нацпроекте могли похитить 1,9 миллиона

10.4.2024 | 17:10 Важное, Закон и порядок, Новости

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Фото: СУ СК России по Орловской области

Как рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по нашему региону, речь идёт об объекте, который строился в Дмитровске в минувшем году по национальному проекту «Жильё и городская среда». В хищении подозреваются подрядчик и субподрядчик.

Контракт заключили в апреле (с администрацией района). Хищение произошло в период до августа. На объект по завышенной стоимости поставили игровое оборудование и спортивные комплексы с характеристиками хуже предусмотренных условиями муниципального контракта.

Дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области. Двое руководителей коммерческих организаций задержаны следователем.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Орловской области, причастность данных лиц к преступлению установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

ИА «Орелград»


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