Поляки прислали на Орловщину 7 тысяч сомнительных саженцев

11.4.2024 | 10:53 Закон и порядок, Новости

Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям (иллюстративное)

Как пояснили в региональном Управлении ведомства, это саженцы деревьев хвойных пород в количестве 7137 штук. Несколько дней назад их обнаружили в Орле на складе временного хранения ООО «Далк».

Саженцы были выращены в Польше и предназначались для некоего индивидуального предпринимателя.

Как установили сотрудники Россельхознадзора, на груз не оформили фитосанитарный сертификат, а также разрешения на ввоз в Россию подкарантинной продукции.

Ведомство принято решение – вернуть данные партии отправителю. Оно уже исполнено. Также ИП, которому прислали саженцы, объявили предостережение о недопустимости нарушений требований фитосанитарного законодательства.

ИА «Орелград»


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