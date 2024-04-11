Поляки прислали на Орловщину 7 тысяч сомнительных саженцев

Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

Как пояснили в региональном Управлении ведомства, это саженцы деревьев хвойных пород в количестве 7137 штук. Несколько дней назад их обнаружили в Орле на складе временного хранения ООО «Далк».

Саженцы были выращены в Польше и предназначались для некоего индивидуального предпринимателя.

Как установили сотрудники Россельхознадзора, на груз не оформили фитосанитарный сертификат, а также разрешения на ввоз в Россию подкарантинной продукции.

Ведомство принято решение – вернуть данные партии отправителю. Оно уже исполнено. Также ИП, которому прислали саженцы, объявили предостережение о недопустимости нарушений требований фитосанитарного законодательства.

ИА «Орелград»