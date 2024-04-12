57-летний орловец раскаялся в попытке автовандализма

Мужчина пытался повредить чужую машину.

Происшествие имело место в Железнодорожном районе Орла рядом с Ливенской улицей. Всё случилось ночью.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, группа полицейских работала на выезде. В этот момент к ним подошёл очевидец, который рассказал, что рядом с жилым домом неизвестный мужчина уничтожает автомобиль.

Полицейские переместились на место действия. Там они увидели немолодого дебошира, который руками разбивал лобовое стекло автомобиля «Пежо». Нарушителя спокойствия и порядка доставили в отдел полиции.

Гражданин признал вину и объяснил поступок нетрезвым состоянием. Также орловец выразил желание возместить причинённый ущерб. По предварительным данным, он составил 15 тысяч рублей.

Тем не менее на гражданина возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ («умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). Также орловец привлечён к административной ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.

Расследование дела продолжается. Пока что орловец находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»