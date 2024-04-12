Под Орлом нашли останки пятерых красноармейцев

12.4.2024 | 13:20 История, Новости

Также из земли извлекли личные вещи солдат.

Фото: УФСИН по Орловской области

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСИН по Орловской области.

Находку сделали участники поискового отряда «Красноармеец», который составляют сотрудники СИЗО-1 Орла. Также в раскопках участвовал отряд «Память», организованный Управлением Федеральной службы судебных приставов по нашему региону.

Информация о непогребённых останках воинов поступила в адрес общественной организации «Отечество». Поисковики проверили её на месте – сведения подтвердились.

Известно, что останки находились на территории сельскохозяйственного назначения. Участники отряда локализовали небольшую воронку и извлекли тела солдат из земли.

Здесь же найдены личные вещи, каски, фрагменты военной формы, ботинки и лопаты. К сожалению, установить имена защитников Отечества пока не удалось.

На данный момент поисковые работы продолжаются.

ИА «Орелград»


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