Орловское зерно уходит в Латвию и Белоруссию

На них пришлось 88% импорта.

Таковы данные за первый квартал текущего года. Их сообщили в территориальном Управлении Россельхознадзора.

С января по март из Орловской области экспортировали 152 тысячи тонн зерна, а также продуктов его переработки. На экспорт шли пшеница и ячмень, кукуруза, рапс, соевые бобы, гречиха и горчица, крупы и хлопья, мука, растительные масла и многое другое.

48% поставок ушло в Белоруссию, ещё 40% пришлись на Латвию. Также партнёрами Орловщины стали Китай, Казахстан и Азербайджан, Польша, Сербия, Молдавия и Армения.

Во всех случаях на продукцию оформлялись фитосанитарные сертификаты, подтверждающие её соответствие нормам стран-получателей.

Ранее стало известно, что поляки прислали на Орловщину 7 тысяч сомнительных саженцев.

ИА «Орелград»