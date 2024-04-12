Мост в Тагино под Орлом привели в порядок после жалоб

После весны ездить по нему стало небезопасно.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, орган надзора внёс соответствующее представление «Орёлгосзаказчику». По результатам его рассмотрения были организованы ремонтные работы. В настоящее время они завершены.

Напомним, мост ведёт через реку Ока и находится в посёлке Тагино Глазуновского района. Переправа является частью автомобильной дороге «Змиевка – Глазуновка – Тросна».

Как установила прокуратура, на протяжении всей проезжей части моста асфальтобетонное покрытие оказалось практически разрушено. На объекте имелись многочисленные дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, ям, проломов.

Орловцы забили тревогу ещё в начале марта. Тогда областной Департамент дорожного хозяйства объяснил состояние моста «резкими перепадами температуры и сложными погодными условиями».

ИА «Орелград»