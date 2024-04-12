В Орле ремонт Комсомольской довёл «МонолитСтрой» до суда

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

В отношении ООО «МонолитСтрой», которое выполняло работы на отрезке улицы между перекрёстками с Карачевским и Кромским шоссе, возбуждено административное дело. Оно находится на рассмотрении у мирового судьи Заводского района Орла.

Причиной стало неполное исполнение условий контракта. Согласно дополнительному соглашению, все работы должны были завершиться до 30 ноября минувшего года. Однако этого не произошло по сей день.

В январе заказчик и подрядчик подписали соглашение о расторжении контракта. В связи с этим прокуратура внесла представление администрации Орла – с тем, чтобы принудить чиновников довести начатое дело до конца.

В настоящий момент уже объявлены торги на завершение ремонта данного участка Комсомольской.

ИА «Орелград»