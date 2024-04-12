Под Орлом посадили 2500 деревьев с помощью меча

12.4.2024 | 16:04 Новости, Общество

Об этом сообщили в областном Управлении лесами.

Меч Колесова. Фото: ru.wikipedia.org / Valera N. Trubin

Работы проходили на землях Урицкого участкового лесничества. Саженцами сосны обыкновенной засадили 0,6 гектара. Всего лесной фонд области удалось обогатить ещё на 2500 деревьев.

Отмечается, что это саженцы с открытой корневой системой. Посадка осуществлялась в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Как сообщили в Управлении, деревья сажали ручным способом. При этом использовался специальный инструмент – меч Колесова.

Следующим этапом лесовосстановительных работ станет высадка дубов в Кромском районе. Саженцы покроют территорию в 8,3 гектара.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования