Под Орлом посадили 2500 деревьев с помощью меча

Об этом сообщили в областном Управлении лесами.

Работы проходили на землях Урицкого участкового лесничества. Саженцами сосны обыкновенной засадили 0,6 гектара. Всего лесной фонд области удалось обогатить ещё на 2500 деревьев.

Отмечается, что это саженцы с открытой корневой системой. Посадка осуществлялась в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Как сообщили в Управлении, деревья сажали ручным способом. При этом использовался специальный инструмент – меч Колесова.

Следующим этапом лесовосстановительных работ станет высадка дубов в Кромском районе. Саженцы покроют территорию в 8,3 гектара.

ИА «Орелград»