На Орловщине детям с диабетом начали выдавать датчики глюкозы

Они позволяют следить за её содержанием в организме.

Как подтвердили в Департаменте здравоохранения Орловской области, для таких пациентов закупили 5992 датчика для систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ).

К настоящему моменту в регион привезли уже вторую партию техники. Закупка систем обошлась в 36 миллионов рублей.

«Системы уже распределили по поликлиникам и начали выдавать», – рассказали в депздраве. Ранее орловский губернатор выразил надежду, что пациенты смогут оперативно получить средства контроля за глюкозой.

Получить систему непрерывного мониторинга можно в поликлинике по месту прикрепления пациента. Изделие выдаётся по назначению врача – детского эндокринолога.

Датчики используют дети с сахарным диабетом 1 типа. Всего в области насчитывается 300 таких пациентов. Их возраст колеблется от 4 до 17 лет.

ИА «Орелград»