Мэр Орла объявил об окончании отопительного сезона

12.4.2024 | 11:00 Важное, ЖКХ, Новости

Отопление отключат в связи с наступлением тёплой погоды.

Фото: личная страница Юрия Парахина «ВКонтакте»

Как пояснил Юрий Парахин, погодные условия стабилизировались, а губернатор дал рекомендацию по завершению отопительного сезона. «Среднесуточная температура спокойно позволяет это сделать», – заверил мэр.

По традиции, отопление одновременно отключат и в жилых домах, и на социальных и культурных объектах.

Также Парахин поблагодарил ресурсоснабжающие организации за оперативные решения проблем. В то же время мэр отметил, что в этом плане  «есть к чему стремиться».

«Постараемся учесть и исправить недоработки в следующем отопительном сезоне», – завершил Парахин своё обращение в соцсетях.

Напомним, в январе этого года жители 908-го и 909-го кварталов Орла остались без тепла из-за гидроудара, спровоцированного проблемами с электричеством.

ИА «Орелград»


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