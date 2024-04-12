Орловцам придется раскошелиться за «крутые тачки»

Опубликован новый перечень роскошных автомобилей с повышенным налогом.

Минпромторг России опубликовал обновленный перечень автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей, подлежащий применению в 2024 году. Найти его можно на официальном сайте ведомства. Он оказался значительно расширен: если в 2023 году в перечень было включено 449 роскошных автомобилей, то в 2024 году он увеличен до 517 марок, моделей и версий. В списке присутствуют автомобили таких брендов, как «Астон Мартин», «Бентли», БМВ», «Ауди», «Феррари», «Кадиллак», «Лэнд Ровер», «Мерседес-Бенц», «Лексус» и др.

Как сообщается на сайте УФНС России по Орловской области, порядок расчета средней стоимости также был определен приказом Минпромторга России. Обновленный перечень дорогих автомобилей будет применяться для уплаты транспортного налога за 2024 год, который, кстати, поступает в бюджет региона. Он исчисляется для каждого транспортного средства как произведение налоговой базы на ставку с учетом повышающего коэффициента для легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей. В простонародье его называют налогом на роскошь.

«Коэффициент 3 применяется для расчета налога и авансовых платежей за 2024 год в отношении: легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет; легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, выпущенных не более 20 лет назад», – сообщается на сайте налоговой службы.

В ведомстве добавили, что организации, владеющие внесенными в перечень автомобилями, в течение 2024 года должны самостоятельно рассчитывать и уплачивать авансовые платежи по налогу с учетом коэффициента 3. В установленные сроки они также должны представлять соответствующую отчетность в налоговый орган. Что касается физических лиц, то есть «простых» граждан-автовладельцев, то налоговики сами направят им уведомления с применением коэффициента 3 в сентябре-октябре 2025 года. Заплатить налог надо будет не позднее 1 декабря 2025 года.

ИА «Орелград»